بارولين: بذل جهود أكبر لأجل السلام بأوكرانيا وإشراك روسيا أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا أمين سر حاضرة دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، إلى “بذل المزيد من الجهود من أجل السلام”، في أوكرانيا، ورأى أنه “يجب إشراك روسيا” بالأمر أيضاً.

وفي مقابلة مع صحيفة (أڤينيري) الفاتيكانية الأربعاء غداة زيارته لأوكرانيا، قال الكاردينال بارولين إن “من المؤكد أن الدبلوماسية تعثرت قليلا، وعجزت عن تقديم الحلول. فلا تزال الحرب مستمرة في الواقع، وللأسف بعد أكثر من عامين، وعلى أي حال، فإن الدبلوماسية تتحرك من جانب الكرسي الرسولي على الأقل”.

وتابع: “لم تعد لدينا أية أسلحة أخرى، فدبلوماسيتنا كانت دبلوماسية السلام دائماً وليس هناك سبب آخر لوجودها سوى السعي لاستعادة السلام حيث يفقد ومنع اندلاع الصراعات. هذه هي أيضاً الطريقة التي ينبغي بها قراءة مهمة الكاردينال تزوپّي في كييف، بموسكو، واشنطن وبكين لإشراك المجتمع الدولي في وضع حد للحرب، وفي غضون ذلك، هناك من ينتظر أحداث سياسية معينة، لذلك أقول إنه يجب تكثيف الجهود وبذل المزيد منها الآن”.

وأضاف الكاردينال: “يبدو لي أننا ما نزال بعيدين عن التوصل إلى حل تفاوضي. هناك برنامج السلام الذي طرحه الرئيس زيلينسكي والذي دعمناه، بصفتنا الكرسي الرسولي منذ البداية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالجانب الإنساني، بالمعنى الذي يبدو لنا إنها محاولة للسلام، على الرغم من إدراكنا للضعف الكامن بعدم مشاركة روسيا، وهي خطة قد تساعد لكنها ليست كافية، وآمل أن نجد بصيصاً من الأمل”.