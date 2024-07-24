مفوض أوروبي: استعداد للحوار مع إيطاليا بشأن تطور وسائل الإعلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكد مفوض أوروبي الاستعداد التام للحوار مع إيطاليا بشأن تطور مسألة وسائل الإعلام.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدالة ديدييه ريندرز خلال تقديم تقرير 2024 حول سيادة القانون في مؤتمر صحفي ببروكسل الأربعاء، إن “في الاتحاد الأوروبي، سيكون لدينا نوع من المراقبة على تطبيق قانون حرية وسائل الإعلام، لأنه نص جديد”.

وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق، أن “هناك مناقشات عديدة حول هذا الموضوع، وبالطبع، حول مسألة التطور في قطاع الإعلام”.

واسترسل ريندرز: “نحن على استعداد تام لبدء حوار سياسي حقيقي على أعلى المستويات، مع أعضاء الحكومات في مختلف الدول الأعضاء”، بل “وفي إيطاليا بالتأكيد، لأنني أجريت اتصالات مع وزير الشؤون الأوروبية بشأن هذه المسألة”.