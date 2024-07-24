ماتاريلا: روسيا أعطت فرصة لإعادة إطلاق الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أن “الاتحاد الروسي قد أعطى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فرصة إعادة إطلاق غير متوقعة لدوره الريادي”.

وفي خطابه بمناسبة حفل تقديم “المروحة” من قبل دار الصحافة البرلمانية، الذي يسبق فترة العطلة الصيفية، تساءل رئيس الدولة: “من منا لا يتذكر كلمات أكثر من رئيس دولة وحكومة لبلدان الناتو الذين وصفوه (الحلف)، قبل ثلاث سنوات فقط، بأنه في حالة توقف عن العمل؟”، وذلك “لاستخدام مصطلح مختزل حقًا مقارنة بالتعبيرات التي كانت المستخدمة في ذلك الوقت؟”.

وأشار ماتّاريلا إلى أن “إيطاليا ملتزمة بدعم أوكرانيا بكل اقتناع، إلى جانب جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريباً ومع بلدان حلف الأطلسي”. وذكر أن “هناك إرهاق أكبر في الرأي العام بشأن الالتزام باستقلال أوكرانيا، وهذا صحيح، فكما هو مفهوم، لا أحد يحب الأجواء التي يكون فيها للحرب وجود طويل الأمد، حتى لو لم تكن هناك أي مشاركة فيها”.

وتابع رئيس الدولة: “لنفكر فقط بما هي الحال عليه في إيطاليا، وكيف يبدو مشهد الحروب هذا في أعين شبابنا، الذين يعتبرون إيراسموس والشنغن أمرين طبيعيين للغاية لدرجة أنهم لم يعودوا يعتبرونهما إنجازاً، بل شرطا واضحا يشمل المنطقة من الدول الاسكندنافية إلى مالطا، مروراً بلشبونة وبوخارست”.

وأضاف الرئيس: “أود شخصياً أن أضيف أن من المحزن للغاية رؤية العالم يخصص موارد مالية هائلة للتسلح، التي من الأصح بكثير أن تستخدم لأغراض ذات قيمة اجتماعية”. واختتم متسائلا: “لكن من يتحمل المسؤولية؟ أولئك الذين يدافعون عن حريتهم، من يساعد بالدفاع عنها أم من يعتدي على حرية الآخرين؟”.