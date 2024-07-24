الولايات المتحدة: لا دور لحماس في غزّة بعد الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن يكون لها أي دور في حكومة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل.

وفي تصريحات بعد التوصل إلى اتفاق بين 15 فصيلا فلسطينيا، بما في ذلك فتح وحماس، على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسامات الداخلية، قال ميلر، إنه “بالنسبة لحكومة قطاع غزّة بعد الصراع، فلا يمكن أن يكون هناك أي دور لمنظمة إرهابية، فحماس تنظيم إرهابي منذ فترة طويلة، ويداها ملطختان بدماء المدنيين الأبرياء، سواء أكانوا من الإسرائيليين أم الفلسطينيين”. وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس: “إذا تحدثنا عن حكم قطاع غزّة بعد الصراع، فإننا نريد أن نرى السلطة الفلسطينية تحكمها هي والضفة الغربية الموحدة”، لكن “كلا، نحن لا ندعم أي دور لحماس”.

وعلى الرغم من التصريحات التي أطلقها متحدثون عديدون باسم حركة (حماس) مع مرور الوقت بشأن احتمال التزامها بمبادئ منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك نبذها لمبدأ تدمير دولة إسرائيل، إلا أن المتحدث ذكّر بأن “الحركة لم تفعل ذلك رسميًا بعد”، والتي “كان بإمكانها التوقيع على ذلك خطياً في سياق اللقاء الذي عقد مؤخراً في بكين”.