إيطاليا: انخفاض عدد المقيمين بـ4 ملايين بحلول عام 2050

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن عدد السكان المقيمين في البلاد يتناقص من حوالي 59 مليونًا في مطلع عام 2023 إلى 58.6 مليونًا عام 2030، 54.8 مليونًا عام 2050 وإلى 46.1 مليونًا عام 2080.

هذه هي التوقعات الجديدة بشأن المستقبل الديموغرافي للبلاد، المحدثة حتى عام 2023، والتي “تسلط الضوء على اتجاهات يبدو أن لا رجعة فيها، وإن كان ذلك في سياق لا ينطوي على نقص في عناصر عدم اليقين”.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الأربعاء، إن “نسبة الأفراد في سن العمل (15-64 عامًا) سوف ترتفع مقارنة بالأفراد في سن عدم النشاط (0-14 و65 عامًا فما فوق) من حوالي ثلاثة إلى اثنين في عام 2023، وإلى ما يقرب من واحد إلى واحد في عام 2050”.

وخلص التقرير الى القول، إنه “بحلول عام 2050 ستكون هناك عملية شيخوخة أسرع في جنوب البلاد”.