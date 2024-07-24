الرئيس الإيطالي: شكراً لبايدن على خدمته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، عن الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن على خدمته التي أداها خلال فترة ولايته.

وفي خطابه بمناسبة حفل تقديم “المروحة” من قبل دار الصحافة البرلمانية، الذي يسبق فترة العطلة الصيفية، قال رئيس الدولة، إن “بعض جوانب الأحداث الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، تسلط الضوء على حيوية المواجهة الديمقراطية لذلك البلد العظيم”.

وأشار الرئيس ماتّاريلا إلى أن “إيطاليا تتمتع بعلاقات صداقة وقرب تقليدية مع واشنطن، والتي نضجت في أعقاب الحرب العالمية الثانية بفضل المساهمة السخية لإعادة الإعمار المقدمة من خلال خطة مارشال ودعم ديمقراطيتنا، والمعززة في حلف الأطلسي وفي سياقات عديدة أخرى للهيئات الدولية”، مبيناً أن “روابط القيم المشتركة لشعبينا تعزز العلاقات الثنائية وتتيح نموها المستمر”.

وأكد رئيس الجمهورية، أن “الرئيس بايدن يستحق الشكر من جانب المجتمع الدولي على خدمته الثمينة وقيادته. ومن وجهة نظر أخرى، فأنا أتفاجأ عندما يتم تقديم أخبار أو يفترض أنه قد تكون هناك مواقف تعتمد على هذا أو ذاك”، فـ”نتائج الانتخابات، وكأن أهميتها التي لا شك فيها يجب أن تؤثر على خياراتنا أيضاً”.

وأردف الرئيس: “لا أحد يفترض التفكير بتكييف توجهاته وفقا لما يقرره الناخبون في البلدان الأخرى، بل على أساس ما يتجاوب واحترام مصلحتنا الوطنية ومبادئ دستورنا، وهذا ينطبق على إيطاليا أو الاتحاد الأوروبي”.