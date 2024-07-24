وزير داخلية إيطاليا: توافق في الرأي والمملكة المتحدة حول مكافحة الاتجار بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن الوزير ماتيو بيانتيدوزي، أجرى اليوم الأربعاء محادثة هاتفية مع وزيرة الدولة لشؤون الداخلية في المملكة المتحدة، إيفيت كوبر.

وقالت الوزارة في مذكرة، إن “هذا كان الاتصال الأول بين الوزيرين وفرصة لدعوة النظيرة البريطانية لحضور الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع، المقرر عقده في ميرابيلا إيكلانو”، بمقاطعة كامبانيا ـ جنوب، وهي “الدعوة التي رحبت بها كوبر بكل سرور”.

وبهذا الصدد، أعلن بيانتيدوزي أن “رؤساء حكومتينا قد اجتمعا مؤخرًا بالقرب من أكسفورد وأكدا عزمهما المشترك على مواصلة التعاون والتنسيق الوثيق بشأن قضايا الهجرة”.

ومن هذا المنطلق، “تبادل الوزيران وجهات النظر بشكل مثمر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأعربا عن تطابق وجهات النظر حول أهمية مكافحة المنظمات الإجرامية والاتجار بالبشر، ومواصلة التعاون في المسائل الأمنية”، وفقاً للمذكرة.

وخلص وزير الداخلية إلى القول: “أنا راضٍ جدًا عن الإرادة الكاملة من جانب المملكة المتحدة لمواصلة التعاون في القطاعات الحيوية لوزاراتنا ذات الاهتمام المشترك”.