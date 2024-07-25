تاياني يأمل بمشاركة الصين وروسيا في مؤتمر السلام المقبل حول أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن الأمل بمشاركة الصين وروسيا في مؤتمر السلام المقبل حول أوكرانيا.

وتعليقاً على زيارة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى الصين، قال الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الخميس: “إننا نرحب بكل ما هو مطلوب لتحقيق السلام”، مشيراً الى أن “للصين دور كبير في إقناع روسيا بالتراجع”.

وأضاف تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، أنه “في غضون أيام قليلة، ستكون رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في الصين، وسأكون هناك أنا أيضاً في وقت قريب”، مبيناً أن “من جانبنا أيضاً هناك رغبة برؤية بكين محاورًا للسلام”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول: “آمل أن يشهد مؤتمر السلام المقبل حضورًا صينيًا، بل ولماذا لا تكون روسيا موجودة أيضًا، يجب أن نسعى إلى نتيجة سلمية، لكن عادلة”.