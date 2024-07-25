وزير الخارجية الإيطالي: مبعوث ناتو للجنوب قرار شخصي لستولتنبرغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن قرار إسناد دور المبعوث الخاص لحلف شمال الأطلسي إلى الجنوب لسياسي إسباني “ليس قراراً من جانب الناتو، بل قرار شخصي للأمين العام الحالي يانس ستولتنبرغ”.

وقال الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الخميس، إن “سكرتير ناتو بصدد ترك منصبه لأن الهولندي (مارك) روته سيتولى مهامه في أيلول/سبتمبر، وسيأتي الدور عليه ليقرر ما إذا كان سيتم تأكيد اختيار سلفه”، لذا فـ”الأمر يتعلق بمهمة تستمر بضعة أسابيع”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول: “آمل أن يدرك روته مدى أهمية الدور الذي تلعبه إيطاليا في الربع الجنوبي وفي منطقة المتوسط”.