بكين تعلن زيارة ميلوني للفترة من 27 إلى 31 تموز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين ـ أعلنت وسائل إعلام صينية نقلا عن مصادر دبلوماسية، عن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني للبلاد، في الفترة من 27 إلى 31 تموز/يوليو الجاري.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنه “تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، ستقوم رئيسة الحكومة الإيطالية ميلوني بزيارة رسمية للصين خلال الفترة من 27 إلى 31 تموز/يوليو”، الجاري.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، قد أعلن في تصريحات إذاعية بوقت سابق اليوم، أنه “في غضون أيام قليلة، ستكون رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في الصين، وسأكون هناك أنا أيضاً في وقت قريب”.