تاياني: إذا فاز ترامب آمل ألا يعاقب الصادرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن رئيس الولايات المتحدة السابق “دونالد ترامب، لطالما كان صارمًا تمامًا فيما يتعلق بسياسة التعريفات الجمركية، ولكن بعد ذلك سيتعين عليه التعامل أيضاً مع الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في العالم”، مبيناً أنه “إذا فاز، فسيدرك أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أساسية، على أمل بدء مفاوضات لا تعاقب الصادرات”.

وذكّر الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الخميس، بأن “40% من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي يأتي من الصادرات”، لذلك “لدينا كل الاهتمام بأن نطالب بألا يتبنى ترامب سياسة صارمة بشأن التعريفات الجمركية”.

ودعا تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، أيضاً إلى “عدم تبني (فرق تشجيعية) لواحد أو آخر من المرشحين”، لمنصب الرئاسة الأمريكية، وأردف: “دعونا نأخذ بالاعتبار أننا إيطاليون وأن الأمريكيين هم من سيقوم بالتصويت”، لذا “يمكننا أن نتعاطف”، مع أحد المرشحين، لكن “لا ينبغي لنا أن نتدخل”، بهذا الشأن.