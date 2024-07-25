إيطاليا: مستعدون لإرسال جنود إلى الشرق الأوسط للمرحلة الانتقالية للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، الاستعداد لإرسال جنودها إلى الشرق الأوسط، لأجل المرحلة الانتقالية للسلام بين إسرائيل وحركة (حماس).

وقال الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الخميس: “سأذهب اليوم إلى قصر (كويرينالي)”، مقر رئاسة الجمهورية الإيطالية “للقاء الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ”، الذي يزور روما اليوم، مبيناً أن الهدف هو “القيام بكل شيء حتى نتمكن من التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس ومن ثم البدء بمشروع بناء الشعبين والدولتين”.

وأضاف تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء: “لقد قلنا إننا على استعداد حقاً لإرسال جنودنا لتسهيل الموسم الانتقالي للسلام كما فعلنا بين لبنان وإسرائيل”. وأشار إلى أنه “في هذه الأثناء، يصل رجالنا إلى منطقة الغذاء الإيطالي لغزّة”، في إطار المشروع الذي أرادته الحكومة لإرسال المواد الغذائية والطبية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول: “أود أن أشكر جميع المنظمات الزراعية الإيطالية التي ساهمت في تنفيذ هذا المشروع، الذي وصلت شحنته الأولى إلى الأردن قبل بضعة أيام لتنتقل منها من ثم إلى قطاع غزّة، والتي انطلقت من ميناء جويا تاورو للوصول إلى قبرص عبر الممر البحري الإنساني والوصول إلى قطاع غزّة لاحقاً”.