الرئيس الإيطالي لنظيره الإسرائيلي: صداقة عظيمة بين بلدينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا: “إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم وبالوفد الذي يرافقكم لنؤكد معا على الصداقة العظيمة التي تربط بين إسرائيل وإيطاليا”.

جاء ذلك في تصريحات خلال استقبال ماتّاريلا، رئيس دولة إسرائيل يتسحاق هرتسوغ، في قصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية بروما الخميس.

وقالت مذكر لقصر (كويرينالي)، إن “الإفراج الفوري عن الرهائن (الذين لا يزالون بأيدي حركة حماس)، احترام القانون الإنساني في قطاع غزّة ومواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل الشعبين في دولتين”، فضلا عن “ضرورة منع أي خطر لتوسع رقعة النزاع، كانت القضايا التي تمحور خلالها لقاء الرئيسين”.

وأشارت مذكرة ديوان الرئاسة الإيطالية، إلى أنه “تم تسليط الضوء أيضاً على الالتزام الإنساني الإيطالي في غزّة، والذي ينطوي على زيادة المساعدات”، المخصصة للقطاع.