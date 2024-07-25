ميلوني لهرتسوغ: ملتزمون بوقف التصعيد وقلقون للغاية بشأن وضع غزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت الحكومة الإيطالية، أنه خلال اللقاء الذي جرى اليوم في مقرها، قصر (كيجي)، مع رئيس دولة إسرائيل، يتسحاق هرتزوغ، أكدت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني “مجددًا تقارب الحكومة الإيطالية مع إسرائيل والإدانة الصارمة لإرهاب حركة (حماس)”.

ووفقاً لمذكرة للحكومة صدرت في نهاية اللقاء، فقد “جددت رئيسة مجلس الوزراء التزام إيطاليا بوقف التصعيد على المستوى الإقليمي، مذكّرة بالدور الذي لعبته الوحدة الإيطالية على الحدود مع لبنان من خلال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ومكررة القلق الشديد بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزّة”.

وأشارت مذكرة قصر (كيجي)، إلى أنه “للتوصل إلى تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن، والعمل من أجل حل الدولتين، أكدت ميلوني أن إيطاليا ستواصل دعم الوساطة الأمريكية وتقديم المساعدة للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال برنامج مبادرة الغذاء من أجل غزة”.