الرئيس الإسرائيلي: بحثت وميلوني ضرورة إطلاق سراح الرهائن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، إنه بحث مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، “وكما هي الحال في كل اجتماع سياسي، الضرورة القصوى لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين بوحشية في قطاع غزّة”، وكذلك “الحرب الشاملة ضد التهديد الإيراني”.

وكتب هرتزوغ في منشور على مدونة (إكس) الخميس، بعد لقائه ميلوني في مقر الحكومة، قصر (كيجي): “لقد أخبرتها عن الجنود والمدنيين الخمسة الذين قُتلوا أو اختطفوا وتم نقلهم إلى قطاع غزّة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذين تم انتشال جثثهم أمس في قلب خان يونس”.

وكرر الرئيس الإسرائيلي بعد ذلك، أنه “لن ننسى أبداً موقف إيطاليا إلى جانب إسرائيل في هذه اللحظة الصعبة”.