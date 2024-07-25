تاياني: ندعم مهمة أوروبية مدنية في رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده “مستعدة للمساهمة في عودة البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي إلى معبر رفح”، مبيناً أن هذه “ستكون خطوة مهمة”.

وخلال جلسة استماع الخميس، أمام اللجنتين المشتركتين للشؤون الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ، أضاف الوزير تاياني، أن “قوات الدرك (كارابينييري)، التي تحظى بتقدير كبير، والتي كانت موضوع رسالة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مستعدة للتعاون في أنشطة التدريب أيضاً”، موكداً أيضاً أن “إيطاليا مستعدة لمد يد المساعدة، والقيام بدورها في مهمة حفظ السلام المحتملة بقيادة عربية في قطاع غزّة، اقتداء بنموذج قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)”.

وشدد تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، على “أهمية ضمان دعمنا الكامل للسلطة الفلسطينية”. وأردف: “نحن بحاجة في الواقع إلى بديل موثوق ومشروع لحركة (حماس)”. وتابع: “على أية حال، تؤمن حكومتنا بأن من الضروري مواصلة حوار وثيق مع جميع الأطراف المعنية”، بالصراع.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مشيراً إلى أن ما سلف ذكره، يأتي “من خلال استضافة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية مصطفى في روما في أيار/مايو الماضي والاجتماع صباح اليوم في قصر (كويرينالي)، مقر رئاسة، مع الرئيس الإسرائيلي (يتسحاق) هرتسوغ، والوفد المرافق له”.