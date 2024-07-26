إيني: صافي الربح المعدل 1.5 مليار في الربع الثاني للعام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة أنها أنهت الربع الثاني بأرباح تشغيلية معدلة قدرها 4.1 مليار يورو (بانخفاض بنسبة 3٪ عن الفترة نفسها من عام 2023)، صافي ربح معدل قدره 1.519 مليار (أقل بـ21٪) وصافي ربح قدره 661 مليونًا، بزيادة بنسبة 125٪.

وقال عملاق الطاقة الإيطالي في مذكرة الجمعة، إنه “بهذه النتائج، يغلق النصف الأول من العام للمجموعة بأرباح توقفت عند 8.223 مليار (تراجع بنسبة 19٪)، صافي ربح معدل بـ3.101 مليار (انخفاض 36٪) وربح إجمالي بـ1.872 مليار (أقل بنسبة 30٪)”.

وأشارت مذكرة (إيني) إلى “نمو إنتاج المواد الهيدروكربونية في الربع الثاني بنسبة 6٪ ليصل إلى 1.712 مليون برميل يوميا بسبب الزيادة المستمرة في أحجام المشاريع في ساحل العاج والغاز الطبيعي المسال العائم في الكونغو والمساهمة الأكبر من ليبيا، وبفضل التكامل الكامل لحقل نبتون”.

وذكرت مجموعة الطاقة الإيطالية، أن “الأرباح للسنة المالية 2024 ستكون ذات ثقل أكبر، وفقًا لما قرره اجتماع المساهمين الأخير، حيث سترتفع إلى يورو واحد يعادل زيادة بنسبة 6٪ مقارنة بعام 2023”.