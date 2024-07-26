ديسكالزي: نتائج الربع الثاني كانت أعلى من المتوقع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن “الربع الثاني لعام 2024، شهد تحقيق نتائج فاقت التوقعات، مما يدل على التقدم الكبير الذي أحرزته شركتنا في جوانب متعددة من استراتيجيتها والخطة الصناعية الموضحة للمستثمرين في آذار/مارس الماضي”.

ومعلقاً على النتائج التي وافق على اصدارها مجلس الإدارة، أشار ديسكالزي إلى أنه “فيما يتعلق بالأهداف التنموية الواضحة لخطوط أعمالنا التي تتمتع بمزايا تنافسية، فقد حققنا نموًا كبيرًا في إنتاج الهيدروكربونات والتكرير الحيوي وقدرات التوليد المتجددة، وقد سمح لنا هذا التقدم بتحقيق نتائج مالية ممتازة مع صافي أرباح معدلة بقيمة 1.5 مليار دولار”.

وذكر رئيس مجموعة الطاقة، أنه “بالتوازي مع النمو الصناعي، نحن نحرز تقدماً يتجاوز التوقعات في أنشطة إدارة المحافظ من حيث أوقات التنفيذ والقيمة المولدة. إننا نعمل على تحسين جودة محفظة التنقيب والإنتاج، مع الإعلان الأخير عن سحب الأصول غير الاستثمارية – الأصول النفطية الإستراتيجية في ألاسكا والاستكمال المستمر لبيع الأصول البرية في نيجيريا، بينما قمنا بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية دمج الأعمال بين شركة (Ithaca Energy) وأصولنا في المملكة المتحدة”.

وأضاف الرئيس التنفيذي، أن “شركة (Enilive) أعلنت عن اتفاقية حصرية مع صندوق (KKR) لتدفق واردات رأس المال الخاص الذي، على غرار العملية التي تم الانتهاء منها في الربع الأول فيما يتعلق بشركة (Plenitude)، يسهم بتمويل النمو ويؤكد القيمة التي نخلقها في أعمالنا المرتبطة بمجال التحول”.

وأوضح ديسكالزي، أنه “على الرغم من أن مساهمة المحفظة كانت ضعيفة نسبيًا في الربع الثاني، إلا أن صافي الدين قد انخفض، ومع تقدم عمليات سحب الاستثمارات، نتوقع أن تكون الرافعة المالية أقل بكثير لتتوقف عند 0.2 في نهاية العام، وهو أفضل من توقعاتنا الأولية”.