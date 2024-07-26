إيطاليا: وفاة عنصر الأمن الذي قتل مهاجم برلين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، عن “الشعور بالصدمة والحزن بسبب الوفاة المبكرة للوكا سكاتاه، الشرطي المتميّز”، الذي وافاه الأجل اليوم إثر مرض خطير، عن عمر يناهز الـ35 عاماً، “والحائز على الميدالية الذهبية للبسالة المدنية لأنه واجه وحيّد أنيس العامري، الإرهابي الخطير الهارب المسؤول عن هجوم برلين المروع”.

وكان أنيس العامري، منفّذ حادث الدهس الذي استهدف فيه رواد سوق مخصص لعيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين عام 2016، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 49 آخرين، قد لقي مصرعه بميلانو في 23 كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته، خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة الإيطالية.

وكتب الوزير بيانتيدوزي في منشور على مدونة (إكس)، الجمعة، “إن شجاعته وتفانيه يعتبران مثالًا ساطعًا سيستمر بإلهام جميع أولئك الذين يعملون كل يوم لضمان سلامة المواطنين”. واختتم بالقول: “أتقدم بأحر التعازي لعائلة سكاتاه، لأصدقائه ولقوات الشرطة بأسرها”.