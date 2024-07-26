ميلوني: نبكي وفاة الشرطي البطل لوكا سكاتاه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “إننا نتألم اليوم على وفاة الشرطي البطل لوكا سكاتاه، الذي تركنا عن عمر يناهز 35 عامًا بسبب مرض رهيب”.

وكتبت ميلوني في منشور على مدونة (إكس) الجمعة، أن “لوكا كان قد أظهر شجاعة غير عادية عندما أوقف الإرهابي أنيس العامري مردياً إياه قتيلا ليلة 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، والذي كان فارّاً من وجه العدالة بعد تنفيذ الهجوم في برلين”.

وذكّرت رئيسة الحكومة، بأنه “تم الاعتراف بشجاعة سكاتاه بمنحه الميدالية الذهبية للشجاعة المدنية، وسيظل مثاله في التفاني والشجاعة دائماً في قلوبنا جميعاً ولدى كل أفراد الشرطة”.

وكان أنيس العامري، منفّذ حادث الدهس الذي استهدف فيه رواد سوق مخصص لعيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين عام 2016، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 49 آخرين، قد لقي مصرعه بميلانو في 23 كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته، خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة الإيطالية.