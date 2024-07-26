إيطاليا: 64٪ من عقود العمل الوطنية سارية المفعول حتى نهاية حزيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، شملت عقود العمل الجماعية الوطنية بصيغها الـ41 والمعمول بها في الشق الاقتصادي 64٪ من الموظفين، أي حوالي 8.4 مليون، وهي تمثل 62.9٪ من إجمالي الرواتب المدفوعة.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الجمعة، إنه “خلال الربع الثاني من العام الجاري، تم تنفيذ 4 عقود تخص المدابغ، التوزيع المنظم الحديث، موظفي قطاع الزراعة والمقاولات العامة”.

وذكر التقرير أن “العقود التي تنتظر التجديد، حتى نهاية حزيران/يونيو، تقوم على 34 عقدًا، وتشمل حوالي 4.7 مليون موظف”، أي بنسبة 36٪ من الإجمالي. وأشار إلى أن “متوسط ​​مدة الانتظار للتجديد في الشهر السالف الذكر بلغ 27.3 شهراً”، بينما كان قد وصل إلى 29.2 في الشهر ذاته عام 2023، وذلك “بالنسبة للعاملين بعقود منتهية الصلاحية، و9.8 شهراً إذا حسب استنادا لإجمالي الموظفين”، في حين كان بمعدل 15.4 في حزيران/يونيو 2023.