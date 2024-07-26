جامعة أربيل الكاثوليكية تفتتح “الركن الإيطالي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أربيل ـ أقيم في عاصمة إقليم كردستان العراق، حفل تسليم شهادات المشاركة بالدورة الأولى للغة الإيطالية التي أقيمت في البلاد.

وقالت القنصلية الإيطالية العامة بأربيل في مذكرة الجمعة، إنه “تم تنفيذ الدورة، التي روجنا لها في الجامعة الكاثوليكية في أربيل (Cue)، عن بعد من قبل مدرس مختص من جمعية دانتي أليغييري شارك فيها 17 طالبًا، واستمرت 48 ساعة”.

وأضاف بيان القنصلية، أنه “في هذه المناسبة، تم أيضًا افتتاح: الركن الإيطالي، داخل مكتبة (Vision) الحديثة والمبتكرة بالجامعة نفسها، والتي تم إثرائها الآن بأكثر من 150 مجلدًا، معظمها عن الفن، التصميم والثقافة الإيطالية”، والتي “أرسلت من قبل مقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر (فارنيزينا)، خصيصًا”.

ووفقا للمذكرة، فـ”بالإضافة إلى القنصل كاميروتا، شارك في هذا الحدث مدير (Cue)، رئيس أساقفة أربيل المونسنيور بشار وردة، والرئيس نزار شابيلا، وممثلون عن مؤسسة (Vision)، ونائب الأمين العام لجمعية دانتي، أندريا فينتشنتزوني، عبر ارتبط فيديوي من روما”.