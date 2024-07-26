ماتّاريلا: من “كازا إيتاليا” يطلق بلدنا رسالة تتجاوز الرياضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس ـ أكد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أن من جناح بلادنا في أولمبياد باريس (كازا إيتاليا)، سنطلق رسالة تتجاوز عالم الرياضة.

ولدى تحيته الحضور خلال افتتاح الجناح في باريس الجمعة، بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية 2024، قال رأس الدولة، إن “هذا المكان يعبر عن تمثيل جذاب ومثير لإيطاليا، وهو يُعدّ نقطة مثالية للتأكيد على كيفية مشاركة بلادنا في مثل هذا الحدث المهم، لا تقتصر فقط على الناحية الرياضية، بل تأتي دليلاً على الصداقة واللقاء في العالم”.

وتابع الرئيس ماتّاريلا: “إن رؤية رياضيينا يجتمعون ويتحدون معاً في جهد مشترك وغير متضارب في القرية الأولمبية، كانت بمثابة رسالة جميلة تتجاوز عالم الرياضة”، وأوضح أن “افتتاح (كازا إيتاليا) يبيّن مدى مشاركة بلادنا في الرسالة التي تعبر عنها الألعاب الأولمبية، الأمر الذي يُعدّ جزءاً منها، ومكاناً تتجلى فيه مشاركتنا في هذا الحدث الكبير”، ولقد “كان من دواعي سروري حضور حفل قص الشريط، وأتمنى دورة أولمبية سعيدة للجميع”.