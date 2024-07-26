إيطاليا: ارتفاع مستمر لإصابات كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، أن في أرجاء البلاد، خلال الأسبوع الماضي، الممتد من 18 إلى 24 تموز/يوليو، بلغ معدل الإصابات بكوفيد 23 حالة لكل 100 ألف نسمة”، وهو “بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما كان قد توقف عند 15 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وتمخض نشاط الرصد لغرفة المراقبة بوزارة الصحة والمعهد العالي للصحة، أنه “مقارنة بالفترة من 11 إلى 17 تموز/يوليو، فإن الرقم يرتفع بشكل طفيف في معظم مقاطعات البلاد”، مبيناً أن “أعلى معدل إصابة تم الإبلاغ عنه في مقاطعة كامبانيا (جنوب)، والذي بلغ 45 حالة لكل 100 ألف نسمة”، بينما “سُجّل المعدل الأدنى في مقاطعة ماركي (وسط)، مع حالتين لكل 100 ألف نسمة”.

ووفقا للمعطيات، فقد “كان مؤشر انتشار العدوى (Rt)، المحسوب بالبيانات المحدثة حتى 24 تموز/يوليو واستنادًا لحالات العلاج في المستشفى، اعتبارًا من الـ15 من الشهر الجاري، يساوي 1.24، في نطاق بين 1.14-1.35″، وهو “مستقر مقارنة بالأسبوع السابق، عندما بلغ 1.2 حتى 8 تموز/يوليو، في نطاق يتراوح بين 1.08-1.32”.

وعلى صعيد الاستشفاء، “فحتى 24 تموز/يوليو، بلغ معدل إشغال الأسرة في الأجنحة الطبية، بلغ 2.4%”، مع 1517 شخصاً في المستشفيات، “في زيادة مستقرة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق عندما كان بنسبة 1.9% حتى 17 تموز/يوليو”، وقد “بقي معدل إشغال أسرة أقسام العناية المركزة مستقراً عند 0.4% (مع 38 شخصاً في المستشفى)، مقارنة بالأسبوع السابق (0.5% حتى الـ17 من الشهر الجاري”.

وأشارت النشرة الصحية إلى أن “معدلات الاستشفاء والوفيات أعلى أيضاً لدى كبار السن، وبشكل خاص في الفئات العمرية 80-89 وما فوق 90 ​​عاماً”، إذ “بلغ معدل الاستشفاء لدى الفئتين على التوالي 47 و86 لكل مليون نسمة، في حين أن معدل الاستشفاء في العناية المركزة كان 1 لكل مليون في كلا المجموعتين”.

وخلصت نشرة وزارة الصحة، إلى القول إن “معدل الوفيات بلغ 4 لكل مليون نسمة، بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و89 عامًا و12 لكل مليون نسمة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاماً”.