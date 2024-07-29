بوريل يدعو لـ”شفافية كاملة للعملية الانتخابية” في فنزويلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ دعا الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي “الشفافية” بشأن العملية الانتخابية في فنزويلا بعد إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو.

وأعلن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أن “شعب فنزويلا صوّت على مستقبل بلاده بطريقة سلمية وواسعة النطاق”، لذلك “يجب احترام إرادته”.

وشدد منسق الدبلوماسية الأوروبية في تدوينة على قنواته بوسائل التواصل الاجتماعي، الإثنين، على مدى ضرورة “التحرك بحيوية لضمان الشفافية الكاملة” في العملية الانتخابية، بما في ذلك “فرز الأصوات والاطلاع على المحاضر”.