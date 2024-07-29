وزير الخارجية الإيطالي: يمكن وقف دوامة العنف بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اقتناعه بأن من الممكن وقف دوامة العنف الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال الوزير تاياني في منشور على مدونة (إكس) الإثنين، “لقد تحدثت مع نظيريّ الإسرائيلي إسرائيل كاتس واللبناني عبد الله بو حبيب، بهدف تجنب نشوب حرب جديدة”، مؤكداً أن “احترام قرار الأمم المتحدة رقم 1701 يُعدّ أمراً بالغ الأهمية”.

وأضاف الوزير في بيان: “لقد أعربت عن تعازي الحكومة العميقة للوزير كاتس على الهجوم الجبان الذي تعرض له مجدل شمس، والذي أودى بحياة شباب أبرياء بشكل مأساوي”. وأردف: “نحن ندين بأشد العبارات أعمال العنف ضد المدنيين”. فيما “أكدت للوزير بو حبيب التزام الحكومة الإيطالية إلى جانب المؤسسات اللبنانية التي يعتبر استقرارها مفتاح استقرار المنطقة بأكملها”.

وتابع: “نحن ملتزمون بدعم القوات المسلحة اللبنانية على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، من خلال الترويج لبرنامج مساعدات دولية يمكن أن يسمح بتعزيزها وتجهيزها بشكل أفضل”. وذكر أن نظيره، “بو حبيب، أراد أن يعرب لي من جانبه عن تقدير الحكومة اللبنانية للخطوات التي اتخذتها حكومتنا، وعلى المستوى الأوروبي أيضاً، من أجل مقاربة جديدة تجاه سورية”.

وذكر الوزير الذي يتزعم حزب (فورتسا إيتاليا)، أن “استمرار الصراع وتوسّع نطاقه لا يصب في مصلحة أحد”، مجددًا التأكيد على أن “إيطاليا تدعم بقوة أي مبادرة وساطة يمكن أن تشجع الحوار بين الأطراف المعنية”.

وأكد تاياني، أن “الالتزام الإيطالي بالسلام والاستقرار في المنطقة مستمر، والحفاظ على استقرار لبنان أمر ضروري”، فـ”من المهم، كما قلت للوزيرين، الامتثال الكامل للقرار 1701، كما طالبت باحترام وحماية موظفي بعثة الأمم المتحدة، التي تضم أكثر من 1000 جندي إيطالي”.