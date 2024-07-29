ميلوني للرئيس الصيني: على التجارة البقاء حرة ونظام القواعد مستقر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بكين ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنه بالنسبة للصين، نحتاج أيضاً إلى “التفكير معاً” حول كيفية ضمان استمرار حرية التبادل التجاري، لأننا نحتاج قبل كل شيء إلى المحافظة على بقاء استقرار نظام القواعد الذي نعمل بموجبه.

وأضافت رئيسة الحكومة خلال الاجتماع الثنائي في بكين مع الرئيس شي جين بينغ، الإثنين، أنه “من خلال هذه الرحلة، نطلق خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، وقعناها مع الحكومة، والتي تحدد السنوات الثلاث المقبلة لتعاوننا الثنائي”.

وأشارت ميلوني، إلى أن “من الواضح أن الهدف هو تعزيز العمل الذي قمنا به أصلاً”، بل “وكذلك، استكشاف أشكال جديدة من التعاون مع العمل في الوقت نفسه على تحقيق التوازن في العلاقات التجارية أيضاً”.