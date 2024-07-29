ميلوني للرئيس الصيني: بكين أساسية للاستقرار والسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بكين ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن الصين تُعدّ عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار وإحلال السلام.

وأضافت رئيسة الحكومة خلال الاجتماع الثنائي في بكين مع الرئيس شي جين بينغ، الإثنين، أنه “يتم التشكيك بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهناك انعدام أمن متزايد على المستوى الدولي، وأعتقد أن الصين لا بد لها أن تكون محاوراً مهماً للغاية لمعالجة كل هذه الديناميكيات”.

وأشارت ميلوني، إلى أن “من الواضح أن بكين تفعل ما سلف ذكره، بدءًا من وجهات النظر ذات العلاقة، للتفكير معاً بكيفية ضمان الاستقرار، السلام واستمرار التبادل بحرية”.

وأوضحت رئيسة مجلس الوزراء، أنه “من وجهة النظر هذه، أعتقد أن إيطاليا أيضًا يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في مجال العلاقات مع الاتحاد الأوروبي”، وكذلك “في محاولة بناء علاقات تجارية متوازنة قدر الإمكان هنا أيضاً”.