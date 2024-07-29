إيطاليا: الصين شريك مهم يلزم ابقاء قنوات الحوار مفتوحة معه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بكين ـ قالت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، إن “من الواضح أن الصين شريك اقتصادي وتجاري وثقافي مهم للغاية بالنسبة لنا”.

وأضافت رئيسة الحكومة خلال الاجتماع الثنائي في بكين مع الرئيس شي جين بينغ، الإثنين، أنه “كما تذكرون، فإن هذه الزيارة تأتي في ذكرى سنوية مزدوجة: الأولى، مرور 20 عاماً على بدء شراكتنا الاستراتيجية، والتي تحدد بوضوح مستوى تعاوننا، وربما الأهم من ذلك، مرور 700 عام على وفاة ماركو بولو”.

وأوضحت رئيسة مجلس الوزراء، أن “هذه الذكرى الثانية، تحدد العصور القديمة، وعمق علاقاتنا والأواصر بين حضارتين ورثتا ثقافة عمرها ألف عام، أسهمت بالقدرة على معرفة بعضنا البعض، كما ساعدت وساهمت في إغناء المعرفة لمواجهة مشاكل عديدة، وهذا الأمر يكتسي أهمية خاصة جدًا، في مرحلة مثل هذه التي نعيشها”.

وأشارت ميلوني، إلى أن “من الواضح أن أفضل طريقة للاحتفال بهاتين الذكرتين هي إبقاء تلك القناة التي بدأها ماركو بولو قبل 700 عام مفتوحة، لتشجيع العلاقات الاقتصادية، التجارية، الثقافية والعلمية”، بل “الحوار على المستوى المتعدد الأطراف أيضاً، في وقت معقد للغاية كالعصر الراهن الذي نعيشه، لأن العالم يتغير من حولنا”.