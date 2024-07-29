الرئيس الصيني لميلوني: رغبتنا بتطوير العلاقات الثنائية لم تتغير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين ـ أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنه “على الرغم من أن الوضع الدولي الحالي يواصل التطور بشكل عميق، إلا أن رغبة الصين في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع إيطاليا لم تتغير، وكذلك الصداقة بين الشعبين لم تتبدل”.

وحسب مصادر إعلامية بعد اجتماعهما الذي استمر نصف ساعة في دار ضيافة الدولة (دياويوتاي)، والذي أعقبته مأدبة عشاء، فقد شدد شي على أن “التنمية الصحيحة والمستقرة للعلاقات الصينية الإيطالية تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما”، وأنه “يجب على الجانبين مواصلة تقليد التبادلات الودية ومواصلة فهم واحترام مسارات التنمية التي يختارها كل منهما للآخر”.

وأشار الرئيس الصيني إلى أنه “يتعين على بلادنا وإيطاليا التمسك بروح طريق الحرير، السير عليها قدما، النظر إلى العلاقات الثنائية وتطويرها من منظور تاريخي، استراتيجي وطويل الأجل”، فضلا عن “تعزيز الاستقرار والتنمية على الأمد الطويل للعلاقات الثنائية”.

وأكد رئيس الصين، أن بلاده “ترحب باستثمارات الشركات الإيطالية وترغب باستيراد مزيد من المنتجات الإيطالية عالية الجودة”، كما “تأمل أن توفر إيطاليا أيضًا بيئة أعمال عادلة، شفافة، آمنة وغير تمييزية للشركات الصينية لتتطور في إيطاليا”.