ميلوني لشي: علاقاتنا والصين متزنة ومفيدة، أساسها الثقة المتبادلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بكين ـ شاطرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، رئيس جمهورية الصيني الشعبية شي جين بينغ، الرأي حول “التطور الإيجابي للعلاقات الثنائية في سياق الذكرى السنوية العشرين للشراكة الاستراتيجية العالمية، مؤكدين على أهمية العلاقات المتوازنة، التي تقوم على تعاون متبادل المنفعة ومبني على الثقة المتبادلة”.

وأعلنت مذكرة صدرت عن قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، أعقبت الاجتماع في بكين، أنه “خلال المحادثات، جرى بحث المواضيع الرئيسية التي تخص العلاقات الثنائية، والتي تمتد من القضايا الاقتصادية والتجارية إلى التعاون في المجالات العلمية والثقافية”.

كما أفادت الحكومة الإيطالية، بأنه “طُرحت على طاولة اجتماع اليوم في بكين، قضايا ذات أولوية على الأجندة العالمية، من الحرب في أوكرانيا إلى مخاطر نشوب حرب أهلية وتفاقم الوضع المتزايد في الشرق الأوسط”. كما “بُحثت مسألة التوترات المتزايدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

ووفقاً لبيان قصر (كيجي)، فقد “ركز الزعيمان في النهاية على بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالحوكمة العالمية ذات الاهتمام المشترك، التي تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى مكافحة تغير المناخ، مروراً بعملية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.