الصحة الإيطالية: أوميكرون قد يفلت من المناعة، ولكن الجرعة المعززة تعيد الحماية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفاد تعميم لوزارة الصحة الإيطالية بأن البيانات الأولية حول فعالية اللقاحات ضد المتحور (أوميكرون) من فيروس (سارس-كوف-2) المسبب لوباء كوفيد-19، تشير إلى أن “المتحور قد يكون قادرًا على تقليل فعالية اللقاحات ضد العدوى والأعراض، خاصة بعد مرور أكثر من 120 يومًا من دورة التحصين الاولى (الجرعتين)”.

وأضاف التعميم، بتوقيع المدير العام للوقاية في وزارة الصحة، جانّي ريتسا، “ومع ذلك، فإن الجرعة المعززة (الثالثة) تعيد فعالية اللقاحات إلى مستويات مماثلة لتلك المضادة لمتغير دلتا ، مما يوفر حماية جيدة ضد الإصابات الشديدة” بالوباء.