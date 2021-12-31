تاياني: دراغي الشخص الوحيد القادر للتغلب على أزمتي الطاقة والوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى منسق حزب (فورتسا إيتاليا) أنطونيو تاياني أن رئيس الوزراء ماريو دراغي هو الشخص الوحيد المؤهل لإخراج البلاد من الازمة الاقتصادية-الصحية، أي ارتفاع أسعار الطاقة ووباء كوفيد-19.

ويدعم تاياني، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، بقاء دراغي رئيسا للوزراء ويسعى لترشيح مؤسس الحزب، سيلفيو برلسكوني، لرئاسة الجمهورية في تصويت برلماني يجري في شهر كانون الثاني/يناير القادم.

وقال تاياني، في مقابلة الجمعة مع صحيفة محلية “نحتاج منذ الآن إلى حلول هيكلية والتي ستحمينا من زيادات جديدة في أسعار الطاقة خلال الأشهر والسنوات القادمة: نحتاج إلى بنى تحتية للطاقة، مغوزات، واستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة”. وأضاف “علينا أيضا الايمان بالهيدروجين كمصدر للطاقة واستئناف البحوث لتطوير أحدث جيل من الطاقة النووية الآمنة والنظيفة”.