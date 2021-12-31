دي مايو: الخارجية الإيطالية حققت عدة إنجازات في عام 2021

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية لويجي دي مايو إلى أن الدبلوماسية الإيطالية حققت في عام 2021 “العديد من الإنجازات”، التي “أكدت ريادة إيطاليا على المستوى الدولي”، وذلك على الرغم من الصعوبات بسبب وباء كوفيد-19.

ولفت دي مايو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين والرئاسة المشتركة (بريطانيا-إيطاليا) لمؤتمر الأطراف (كوب26) “وضعت إيطاليا في قلب العالم”، حيث “قدمنا ​​كل ما لدينا بشأن عمليات أساسية مثل التحول البيئي”. وكذلك مع Farnesina قدمنا ​​كل ما لدينا.

وعدّد دي مايو المؤتمرات والاحداث الدولية التي استضافتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية أو شاركت فيها كاجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة العشرين، المؤتمر الوزاري للتحالف المناهض لداعش في روما، مؤتمرات: إيطاليا-افريقيا، إيطاليا-أمريكا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلى “حوارات المتوسط” ومؤتمر الشباب حول مستقبل أوروبا، وافتتاح جناح إيطاليا في اكسبو دبي.

وقال “كلها أحداث لعبنا فيها دورا رياديا، مما جعل بلادنا مفترق طرق لأهم القرارات على المستوى العالمي”.

كما أشار إلى دور وزارته، المسؤولة عن ملف التجارة الدولية، في سعي منظومة إيطاليا لـ”تحقيق الرقم القياسي المطلق للصادرات: 500 مليار هو الهدف الذي نريد من خلاله إنهاء عام 2021″، معلنا مواصلة تعزيز علامة (صنع في إيطاليا) في عام 2022.

كما وصف إطلاق سراح الناشط المصري، الطالب في جامعة بولونيا، باتريك زكي في الأسابيع الأخيرة الماضية بـ”الخطوة المهمة إلى الأمام، بفضل العمل الصامت لدبلوماسيتنا”.

واختتم بالقول “العام الذي يوشك على الانتهاء اتسم أيضًا بأحداث دراماتيكية، ولكن حتى في هذه الحالة كانت الخارجية الايطالية في المقدمة، مع عمليات الإجلاء من أفغانستان، والعمل على ملف ليبيا، ومكافحة الإرهاب”.