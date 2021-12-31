لاغارد: اليورو عزز بلا شك قدرتنا على الصمود أمام الازمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فرانكفورت-باريس- رأت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد أن “اليورو عزز بلا شك قدرتنا على الصمود. فمنذ اعتماد العملة الموحدة تجهزنا بأدوات أفضل لإدارة الأزمات”.

ونوهت لاغارد-في تصريح صحفي لمناسبة مرور 20 عاما على اليورو- “كان من شأن الصدمات الاقتصادية الأخيرة أن تكون أشد خطورة لولا الاستقرار والتكامل التي كفلها اليورو للسوق الموحدة. في اللحظات الحرجة، مثل فترة الوباء، كانت العملة الموحدة أساسية في تنسيق الاستجابات المختلفة في أوروبا”.

وأشارت إلى أن المصرف المركزي الأوروبي “هو الوصي على اليورو، ونحن نعمل بجد لحماية عملتنا الموحدة. ومهمتنا هي ضمان حماية عملتنا النقدية، ومن واجبنا أيضًا دراسة أشكال الدفع التكميلية مثل اليورو الرقمي”.

وأضافت لاغارد “عندما أفكر في اليورو أتذكر الشركات العائلية التي نجحت بفضل الفوائد المستمدة من اليورو والسوق الموحدة. التبادل التجاري من 1990 إلى 2002 بين البلدان التي التحقت لاحقًا إلى منطقة اليورو زاد بنسبة أقل من 5% ، بينما نما بنحو 200% منذ إدخال العملة الموحدة. المواطنون (بفضل اليورو) بوسعهم السفر دون تعقيدات والتكاليف المرتبطة بأسعار الصرف وملايين الطلاب والعاملين في الخارج لم يعودوا مضطرين إلى استخدام عملات مختلفة”.