إيطاليا وألمانيا تتبرعان بلقاحات كورونا للسلطة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية الجمعة أنه تم تسليم شحنة من اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19، تبرعت بها إيطاليا وألمانيا، إلى وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف.

وأشارت في مذكرة إلى أن التبرع تم في أطار مرفق الوصول العالمي للقاحات (كوفاكس) المبادرة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة لضمان الوصول إلى إمدادات اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل وعالمي.

وفي هذا الصدد، صرح القنصل العام لإيطاليا في القدس، جوزيبي فيديلي ، بأن “هذه التبرعات واحدة من الأكبر التي تلقتها السلطات الفلسطينية حتى الآن”، مذكرا بأن “إيطاليا، كانت منذ بداية الوباء، من بين البلدان الأولى التي دعمت أهمية الوصول المتكافئ والشامل للقاحات، وكذلك أحد الداعمين الرئيسيين لمرفق (كوفاكس)”.

وأعلن القنصل أن الجرعات المتبرع بها تم نقلها إلى مخازن وزارة الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة.