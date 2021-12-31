حاكم صقلية: الجميع استوعب مركزية الجزيرة ما عدا أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- قال حاكم مقاطعة صقلية (جنوب إيطاليا)، نيللو موزوميتشي إن “الجزيرة مركزية لأن البحر الأبيض المتوسط ​​أصبح مركزيا مرة أخرى. الجميع يفهم هذا، باستثناء أوروبا، التي قررت عدم لعب ورقة المستقبل المسماة إفريقيا”.

وأضاف، في رسالة مصورة لمناسبة نهاية العام موجهة إلى الصقليين، “افريقيا قارة متنازع عليها الآن بين روسيا والصين. كم هذا محزن”، أما “بالنسبة لأوروبا، ربما يكون جنوب العالم محصورًا فقط في حالة الطوارئ الخاصة بالهجرة”.

وقال حاكم صقلية، منتقدا غياب سياسة أوروبية لإدارة ظاهرة الهجرة، “هذا العام أيضًا تركونا وحدنا، مع عمليات الإنزال على سواحلنا التي نمت بنسب هائلة و معها إعلانات وفاة العديد من الأبرياء” غرقا بمياه البحر الأبيض المتوسط.