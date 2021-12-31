خبير إيطالي يتوقع حماية 95% من السكان من كورونا بحلول الربيع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع خبير الأمراض المعدية، ماتيو باسّيتي أن “95% من المواطنين سيكونون محميين من وباء كوفيد-19 بحلول ربيع عام 2022 “.

ورأى مدير قسم الامراض المعدية بمستشفى سان مارتينو الجامعي بمدينة جنوه (شمال غرب)، في تصريح لمجموعة آدنكرونوس الإعلامية، أن الحماية ضد فيروس سارس-كوف-2 ستأتي” إما بشكل مباشر عبر الإصابة بالمرض أو بشكل غير مباشر من خلال اللقاحات”. وأضاف “في كلتا الحالتين ستكون هناك حماية ضد مرض خطير، وبالتالي سنكون قد أضعفنا الفيروس”.

ولكنه رجح عدم القضاء على الفيروس تمامًا، الذي سيكون شبيها بفيروس الإنفلونزا، بل “التكيف معه”، وقال: “يالطبع، مواجهة الإنفلونزا شيء، والالتهاب الرئوي الحاد شيء آخر، كما تعلمنا من تجارب الماضي”.