إيطاليا: 61046 إصابة بكوفيد و133 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إنه تم تسجيل 61046 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكر البيان المشترك للدفاع المدني ووزارة الصحة، أن هناك أيضا 133 حالة وفاة أخرى، مما يرفع العدد الإجمالي للضحايا الى 137,646 شخصاً منذ بدء انتشار الوباء.

ووفقًا للمعطيات الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، فقد تم حتى الـ24 ساعة الماضية “إجراء 278,654 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها الحالات الإيجابية من ناحية العدوى، نسبة 21.9٪”.

أما بالنسبة للمرضى القابعين في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الخاصة بوباء كوفيد في البلاد حاليا، فقد “بلغ 131,922، منهم 104 دخلوا إليها” يوم أمس، كما أن “عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى الأجنحة العادية في المستشفيات لظهور الأعراض عليهم هو 11756″، وهم بزيادة بمجموع 491 عن أمس الأول.

وخلصت النشرة الصحية الى القول إنه “بينما يبلغ العدد الحالي للإصابات 6,328,076، فعدد الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس حاليًا هو 1,070,537 في جميع أنحاء إيطاليا”.