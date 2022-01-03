إيطاليا: نصف البلاد مناطق صفراء بما فيها لاتسيو ولومبارديا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تم إعلان نصف المقاطعات الإيطالية مناطق صفراء اعتباراً من اليوم الاثنين. في الواقع، هناك 4 أقاليم أخرى (لاتسيو، لومبارديا، بييمونتي وصقلية) تخرج اعتباراً من اليوم 3 كانون الثاني/يناير عن نطاق اللون الأبيض لتضاف الى ليغوريا، ماركي، فينيتو، فريولي فينيتسيا جوليا، كالابريا، ومقاطعتي ترينتو وبولتسانو المتمتعين بالحكم الذاتي.

وأوضح بيان حكومي أن “الانتقال من المنطقة البيضاء إلى المنطقة الصفراء يحدث عندما يتم الوصول إلى ثلاثة معايير: معدل إصابة أسبوعي بالعدوى يساوي أو يزيد عن 50 حالة لكل 100 ألف ساكن، وصول معدل إشغال أسرة المستشفيات في الأجنحة العادية الى 15٪ وفي العناية المركزة بنسبة 10٪”.

وذكر البيان أنه “بالنسبة للمنطقة البرتقالية، يحدث الدخول عندما تزيد نسبة الإصابات عن 150 حالة لكل 100 ألف ساكن، تتجاوز نسبة الأسرة في العناية المركزة الـ20٪ وتزيد نسبة الاستشفاء في المجال الطبي عن 30٪”.

وأشار البيان الى أنه “مع الإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة والسارية حتى 31 كانون الثاني/يناير 2022، هناك قليل من الاختلافات فقط بين المنطقتين البيضاء والصفراء”. فقد “كان أحد الاختلافات الرئيسية بين هاتين المنطقتين حتى الآن هو الالتزام بارتداء الكمامات الوقائية في الهواء الطلق أيضاً”.

وتابع، “مع ذلك، فإن أحدث مرسوم حكومي، قرر تمديد هذا الإجراء. إذ تم تعزيز استخدام الكمامات في جميع أنحاء إيطاليا على وسائل النقل العام والقطارات والطائرات ودور السينما والمسارح، التي غدا من الضروري ارتداء الكمامات من نوع (Ffp2) فيها وذلك حتى انتهاء حالة الطوارئ المحددة حاليًا في 31 آذار/مارس المقبل”.