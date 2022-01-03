دي مايو: شكراً للرئيس ماتّاريلا الذي حمل بلادنا على عاتقه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو عن الشكر لرئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا، “الذي حمل بلادنا على عاتقه”.

وكتب الوزير دي مايو على صفحته في (فيسبوك) الإثنين، أن الرئيس “رمز الوحدة الوطنية. لقد نقل دائماً الثقة واليقين والصفاء. شكراً الرئيس ماتّاريلا، الذي قام في أحلك اللحظات وأمام هشاشة شعب مزقه الوباء، بحمل البلد كله على عاتقه”.

وتابع: “لم يدعنا الرئيس أبداً نفتقر إلى دعمه، تابع السير على الطريق إلى الأمام، والاهتمام باحتياجات المجتمع بأسره دائماً”. وأردف “اليوم يجب أن نتطلع إلى الأمام دون أن ننسى معاناة هذه الأشهر الدرامية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، “لكن غدًا، بالتعاون مع الجميع ومع الارتباط القوي بالمؤسسات، سنتمكن من إعادة انتعاش إيطاليا لتصل إلى أقصى إمكاناتها”، فـ”شكراً لك سيادة الرئيس، أنت مثال لنا جميعًا”.