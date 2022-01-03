إيطاليا: الحكومة بصدد القرار حول فرض الشهادة الصحية الخضراء للعمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول صحي إيطالي إن الحكومة تبحث إمكانية فرض الشهادة الصحية الخضراء (غرين باس)، والشهادة المعززة (سوبر غرين باس) في مجال العمل بالقطاعين العام والخاص.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أندريا كوستا، في تصريحات متلفزة الإثنين، أن “تمديد العمل بالشهادة الخضراء بالنسبة للملقحين والمتعافين هو فرضية تصبح ملموسة بشكل متزايد”. وأردف “أعتقد أن من المعقول تمديد العمل بالشهادة المعززة ليشمل الدخول إلى أماكن العمل”، مبينا أنه “إجراء يمكن أن يشجع الناس على التطعيم”.

وأوضح أن “هذه هي الخطوات التالية التي يمكن أن تتخذها الحكومة قريبًا في اجتماع مجلس الوزراء، الذي يمكن أن ينعقد في وقت مبكر من هذا الأسبوع”، مشيراً إلى أنه “حتى الآن، قررت الحكومة اتخاذ مساراً تدريجياً وأعتقد أننا سنواصل السير على هذا المنوال”.

ولفت الوكيل كوستا إلى أن “الأسابيع الأخيرة، شهدت زيادة في إعطاء جرعات أولى جديدة”، للمواطنين. واختتم مكرراً القول: “أعتقد أن بإمكاننا الوصول إلى تمديد العمل بالـ(غرين باس)”.