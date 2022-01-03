سفارة إيران في روما: سليماني ساعد بإحلال السلام والأمن في العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طهران – قالت سفارة جمهورية إيران الإسلامية في روما، إن “الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن أعمال إرهابية عديدة مثل اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني في 3 كانون الثاني 2020”.

وأضافت السفارة في رسالة بعثتها لوسائل الإعلام بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل الجنرال سليماني، أن “الجنرال قتل خلال غارة جوية بطائرة مسيّرة على الأراضي العراقية قرب مطار بغداد، وكما صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، بأوامر من (الرئيس السابق دونالد) ترامب”.

وذكرت أن “العمل الأمريكي كان انتهاكاً لسيادة العراق الوطنية، وعملاً عدوانياً على ضابط عسكري إيراني، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ويعتبر هذا العمل جريمة عدوان بموجب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات”، وحتى “من وجهة نظر القانون العرفي المتعلق بأعمال العدوان، فإن الولايات المتحدة قد انتهكت التزاماتها، بما في ذلك القرار الذي يوقف الأعمال العدائية وتمت الموافقة عليه عام 1970”.

وتابعت الرسالة: “لتبرير تصرفها غير القانوني، زعمت الولايات المتحدة أن اغتيال الجنرال سليماني كان دفاعًا عن النفس ولمنع التهديد الذي يمثله وجوده في العراق لخطط مستقبلية لمهاجمة القواعد العسكرية ومواطنون أمريكيون في العراق”.

وأشارت السفارة الى أن “زيارة سليماني للعراق كانت في الواقع زيارة رسمية ودبلوماسية: وبحسب ما قاله رئيس الوزراء العراقي آنذاك، فقد نقل رسالة خاصة من إيران رداً على رسالة السلطات السعودية، في حين لعب العراق دور الوسيط بين الطرفين”، وعلى أية حال، فإن “اغتيال ضابط عسكري لدولة ما، ذهب إلى دولة ثالثة بناءً على دعوة رسمية، لا يتماشى مع أي مبدأ أو قاعدة، ويشكل تحديًا قانونيًا وأمنيًا خطيرًا من قبل السلطات الأمريكية”.

وخلصت رسالة السفارة الى القول إن “الولايات المتحدة لم تحصل على أي تصريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهذا العمل، ولا يمكنها إثبات أن الجنرال سليماني كان تهديدًا خطيرًا ووشيكًا لمصالح الولايات المتحدة”.