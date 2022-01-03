سالفيني: الاتحاد الأوروبي يريد الاعتراف بالنووي طاقة خضراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني، بشأن “حالة الطوارئ المتعلقة بالطاقة في أوروبا، يبدو أن المفوضية تستعد أخيرًا للاعتراف بالغاز والطاقة النووية على أنهما طاقة خضراء أيضًا”.

وأضاف سالفيني في تصريحات صحافية الإثنين، أنه، إزاء هذا الأمر “لا يمكن لإيطاليا أن تقف مكتوفة الأيدي، كما أن حزب الرابطة مستعد أيضًا لجمع التوقيعات من أجل استفتاء يقود بلادنا إلى مستقبل طاقة نظيفة، مستقلة وآمنة”.

ومعلقًا على أخبار عن عملية الرسوّ الأولى لمهاجرين غير نظاميين في عام 2022، كتب السيناتور على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكداً: “سأفعل كل شيء لضمان عودة الحدود وأمن وكرامة الإيطاليين الى التمتع بالحماية والدفاع عنها، بعد عام من عمليات الإنزال المستمرة”.