طبيب إيطالي: متحوّر أوميكرون يهدد بمليوني إصابة وامتلاء المستشفيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّر طبيب إيطالي من أن متحور أوميكرون لفيروس كورونا يهدد بإحداث مليوني إصابة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

وقال رئيس مؤسسة (جيمبي) العلمية، نينو كارتابيللوتّا في تصريحات إذاعية الإثنين، إن “متحوّر أوميكرون يسبب نمواً هائلاً للعدوى في البلاد، لا يتوافق مع الزيادة في حالات الاستشفاء”، فـ”من بين 100 ألف شخص مصاب، يتم إدخال 1100 إلى المستشفى في صالات الاستشفاء و120 في العناية المركزة، لكن على أية حال، نجازف بإغلاق المستشفيات لأننا قد نصل إلى مليوني حالة إيجابية”.

وأوضح كارتابيللوتّا، أن “المعطيات لا تشجع أبداً، لكن هناك أخبار جيدة أيضًا، فلدينا عدد هائل من الحالات، لم نشهده من قبل، لدرجة أن كثيرين عرّفوا متحوّر أوميكرون بأنه أكثر الفيروسات عدوى في التاريخ. الأرقام التي نراها تؤكد هذا الأمر بوضوح: لدينا حوالي 100 ألف حالة يوميًا في المتوسط”، لكن “النبأ السار هو أن الزيادة في الحالات الإصابة لا تقابلها زيادة موازية في حالات الاستشفاء”، بمعنى أن المصابين ليسوا في حالة خطرة.

وقال: “بالتأكيد إن الأمر يرجع إلى زيادة الجرعات التعزيزية المنشطة، كما نأمل أن يعزى الى انخفاض ضراوة متحوّر أوميكرون، هناك ازدحام أقل في المستشفيات، لكن التأثير قائم، ومع معدل النمو هذا فإننا نخاطر بالوصول إلى مليوني مصاب، وحتى لو كان معدل الاستشفاء 1٪ سيكون لدينا 20 ألف شخص في المستشفى”.

وخلص رئيس (جيمبي) الى القول: “لذلك يجب أن نحاول الحد من انتشار الفيروس. تظهر نسبة حالات إيجابية بـ6.8٪ من تحاليل الكشف المستضدية، أي أن هناك انتشار فيروسي هائل”.