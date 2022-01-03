إيطاليا: بعد دفعة عام 2021 سيستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – سلطت إحصائية أجريت في إيطاليا الضوء على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 6٪ في عام 2021 وتوقعات بنمو يتجاوز الـ4٪ خلال عام 2022.

وكشفت المعطيات أن “الإحصائيات من تلك الخاصة بالمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مروراً بوزارة الاقتصاد والمالية ووثيقة الاقتصاد والمالية، وصولا إلى التوقعات الشتوية للاتحاد الأوروبي، تظهر توافق هيئات التقييم الوطنية والعالمية الرئيسية حول ازدهار الاقتصاد الإيطالي، مع وجود اختلافات ببضع علامات عشرية”.

وذكر التقرير الإحصائي، أنه “بعد فترة السقوط، تأتي لحظة الارتداد دائمًا، وكلما كانت السقطة سيئة، كلما توجب أن يكون رد فعلها أقوى”، مبينا أن “الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا كانت لها آثار مدمرة، لكن الانتعاش يعطي الأمل لمرحلة جديدة من النمو، مختلفة تمامًا عن تلك التي حدثت في السنوات الأخيرة”.

وأشار التقرير الى أن “آخر بيانات الفترة السابقة للفيروس حول الناتج المحلي الإجمالي تُظهر المشكلة الهيكلية في البلاد (تم تسجيل زيادة بنسبة 0.4٪ في عام 2019)، وتفاقم الوضع بسبب انتشار الوباء، إذ سجل تراجعاً بنسبة 8.9٪ خلال العام الماضي”، مبيناً أنه “بعد سنة مروعة، شهدت إيطاليا تغيرًا في وتيرتها، وخلال عام 2021، تمت مراجعة تقديرات النمو عدة مرات، التي سجلت صعودًا دائمًا، لتصل إلى نسبة 6.3٪، الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد الإيطالي في 2021-2022” لـ(إستات).

وتابع التقرير: “ينبغي أن يستمر السير حثيثاً في العام المقبل، مع نمو بنسبة 4.7٪، مما يسمح لنا بالعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة في الربع الأول”، من 2022. واختتم بالقول إن “الإجراءات الهائلة لدعم الاقتصاد، التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة التي أثارها فيروس كورونا، قد دعمت الشركات والعمال والعائلات”.