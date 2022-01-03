إيطاليا: 68052 إصابة بكوفيد و140 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 68,052 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا اليوم الاثنين.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 140 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 137,786”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “حالات العلاج في المستشفيات آخذة في الارتفاع”. في الواقع “في الـ 24 ساعة الماضية، دخل 577 شخصًا إلى المستشفيات لظهور الأعراض عليهم”، وأن “32 شخصاً تم إدخالهم إلى المستشفى في أقسام العناية المركزة، مع 103 حالات دخول يوميًا”.

ولفتت النشرة إلى أن “العدد الإجمالي لمن تركوا المستشفيات والمتعافين قد بلغ 5,133,272 شخصاً”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هناك 1,111,368 شخصًا خاضعين للعزل المنزلي”، بينما “يبلغ إجمالي المصابين حاليًا 1,125,052 شخصًا”.