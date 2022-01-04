إيطاليا: حجب 471 موقعاً إلكترونياً عام 2021 بمجال مكافحة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن ميزانية نشاط مكافحة ظاهرة ما يسمى بالإرهاب السيبراني، وبشكل عام التطرف على الإنترنت عام 2021، تمخضت عن عمليات تحقق من 117 ألف موقع إلكتروني، من بينها 1095 تم تصنيفها بمحتوى غير قانوني، مما أدى إلى حجب 471 منها.

وأضافت المصادر ذاتها أن العمليات التي جرت “من قبل محققي شرطة البريد والاتصالات الذين ساهموا بمنع ومحاربة ظواهر التخريب والإرهاب، على الصعيدين الوطني والدولي، والتي يتم تنفيذها من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وأدوات الاتصال عن بعد”.

وأوضحت المصادر الأمنية أن “هذا النشاط، الذي يتم في إطار محاربة ممارسة الدعوى ومنع ظواهر التطرف الديني العنيف وعمليات التخريب من قبل عناصر اليمين المتطرف، وردت تفاصيله في التقرير الخاص بالعام المنتهي للتو”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “فيما يتعلق بأنشطة التحقيق في هذا القطاع، تم الإبلاغ عن 39 شخصًا. على وجه الخصوص، تم تحميل 3 أشخاص مسؤولية أنشطة ترتبط بالدعاية الجهادية، 29 بالتطرف اليميني و7 بالحركات الفوضوية”.

وأشارت المصادر إلى أنه “كجزء من التعاون الدولي، على وجه التحديد لمواجهة انتشار المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت المرتبط بالتطرف اليميني، روجت وحدة (Eu-Iru) في اليوروبول في 27 أيار/مايو لـ’يوم إجراءات الإحالة’ بهدف إزالة المواقع، الشبكات الاجتماعية، المدونات، المنتديات أو المواد عبر الإنترنت التي تحمل شعارات، ملصقات، كتيبات، دروس تعليمية أو ملفات إعلامية تنتجها وتنشرها المنظمات اليمينية المتطرفة، أو التي تتعلق بهجمات إرهابية سابقة تميزت بالأيديولوجية نفسها”.

وقالت المصادر إنه “بالتفصيل، نتيجة للعمل الذي شارك به المختصون وضباط الشرطة من الدول الـ27 للاتحاد، تم الإبلاغ عن 1038 عنوان URL لمقدمي الخدمات من أجل تعتيم مواقع، وعلى وجه الخصوص، أبلغت إيطاليا عن 77 عنوان URL بما فيها ملفات شخصية اجتماعية على (فيسبوك)، (تويتر) و(فكونتاكتي)، بالإضافة إلى سلسلة من حسابات وقنوات تيليغرام”.