إيطاليا: وصول 78 مهاجراً الى لامبيدوزا خلال الليل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول 78 مهاجراً الى جزيرة لامبيدوزا الصقلية خلال الليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “رجالاً من خفر قوات السواحل اعترضوا قاربين صغيرين يحملان ما مجموعه 78 مهاجرا قبالة سواحل لامبيدوزا”، مبينةً أن “على متن القارب الأول الذي تم تتبعه على بعد حوالي 22 ميلاً بحرياً عن جزيرة لامبيوني، كان هناك 5 رجال تونسيين، تم نقلهم على متن زورق الدورية وترك قاربهم يهيم على غير هدى في عرض البحر”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “عند حوالي الساعة الخامسة صباحًا، وصل زورق الدورية (Cp324) إلى رصيف فافالورو وعلى متنه 73 شخصًا ينتمون الى جنسيات مختلفة، من بينهم امرأة و8 قاصرين أيضاً، تم تعقبهم على بعد حوالي عشرين ميلاً بحرياً عن الجزيرة على متن قارب صغير”.

وخلصت المصادر الى القول، إن “جميع المهاجرين، بعد إجراء الفرز الصحي الأولي عليهم، تم ترتيب عملية نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”.