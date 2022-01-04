الشرطة الإيطالية: ارتفاع حالات سرقة البيانات الشخصية والمصرفية في ظل الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – سلطت الشرطة الإيطالية الضوء على زيادة حالات سرقة البيانات الشخصية والمصرفية خلال عام 2021، وكذلك فيما يتعلق بانتشار العمل الذكي وبالتالي الوصول عن بعد للأنظمة المصرفية.

وجاء في تقرير حول النشاط الأمني لشرطة البريد والاتصالات خلال العام المنتهي تواً، أن “في قطاع الجرائم الإلكترونية المالية، تم تسجيل 126 هجومًا إلكترونيًا على الأنظمة المالية لمؤسسات كبيرة ومتوسطة الحجم في عام 2021، بمبلغ إجمالي يزيد عن 36 مليون يورو سُلبت بشكل غير قانوني من خلال احتيال معقد عن بُعد”.

وذكر التقرير أنه “تم استرداد 17 مليونًا من هذه المبالغ بعد تحرك نشط لشرطة البريد والاتصالات في الوقت المناسب”، مبيناً أن “الهجمات على عالم الأعمال من خلال الاحتيال القائم على تقنيات الهندسة الاجتماعية، يرتبط بشكل خاص بالوباء المنتشر، وكذلك بالاستخدام الواسع لأنظمة الاتصالات للإدارة الاقتصادية عن بُعد، الناتجة عن التبني الواسع النطاق لآليات العمل الذكي”.

ولفت التقرير الأمني إلى أنه “فيما يتعلق بظواهر التصيد الاحتيالي والأساليب المستخدمة لسرقة البيانات الشخصية والمصرفية، هناك زيادة كبيرة في الحالات (بنسبة 27٪) ولما يتجاوز الـ18 ألف حالة، اعتماداً على الاستحواذ على المعلومات الخاصة بالأنظمة المصرفية المنزلية، أرقام بطاقات الائتمان، مفاتيح مَحافظ العملات المشفرة الخاصة، والتي شملت الإبلاغ عن 781 شخصًا بشأنها”.